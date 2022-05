Un couple indien poursuit son fils en justice pour ne pas leur avoir donné de petit-enfant

Le couple demande à son fils et son épouse un petit-enfant sous un an ou bien une compensation financière de 615.000 euros.

La presse locale rapportait jeudi 12 mai qu’un couple venait de lancer des poursuites contre leur fils. Ce dernier est marié depuis six ans avec son épouse et pourtant, ils n’ont toujours pas d’enfant. Sanjeev et Sadhana Prasad estiment avoir mis leurs économies dans l’éducation de leur fils, aujourd’hui pilote, ainsi qu’un mariage somptueux.

Pour les parents, l’absence d’un petit-enfant est douloureuse. Sanjeev et Sadhana Prasad ont confié au tribunal de Haridwar : « Mon fils est marié depuis six ans mais (son couple) ne prévoit toujours pas de bébé. Au moins, si nous avions un petit-enfant avec qui passer du temps, notre douleur deviendrait supportable ».