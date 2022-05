Les larmes de Michel Fugain à la télévision (vidéo)

L’interprète de « Viva la Vida » ou encore « Fais comme l’oiseau » a eu du mal à garder ses larmes dans « En aparté » hier soir sur Canal+. Il était l’invité de Nathalie Lévy pour retracer sa carrière avec elle. Parmi les nombreuses personnes importantes son histoire, le chanteur s’est vu submergé au moment d’aborder Claud Nougaro.

« J’ai une admiration sans limites pour cet homme », a-t-il lancé devant les images du chanteur avant de continuer : « Un an après, on était à l’anniversaire de sa mort ou de son départ. Toulouse, tout au long des rues, avait mis des phrases de ses textes. C’était à tomber tellement c’était beau. D’un seul coup, on a eu l’impression de vivre pendant quelques jours au milieu d’une ville tellement intelligente et tellement sensible ».