Kendall Jenner moquée par internet sur sa façon de couper un concombre

La famille Kardashian-Jenner est connue mondialement. Elle fait partie des plus riches familles du showbusiness et a l’habitude d’avoir des cuisiniers pour eux. Ce qui s’est visiblement vérifié dans le dernier épisode de leur série sur Hulu. Dans cet épisode, Kendall Jenner a faim et décide de se faire un plat à grignoter.

Sa mère voit la scène et lui lance tout de même : « Fais attention, je me suis coupée récemment en faisant cela ». Après plusieurs gymnastiques, Kendall Jenner se satisfait finalement des maigres bout de concombre qu’elle a réussi à couper.

Les internautes ne savent pas s’ils doivent rire ou pleurer et l’un d’eux écrit : « Cela m’a fait me sentir un peu supérieur, mais surtout pauvre », « C’est la chose la plus tragique à laquelle j’ai assisté » ou encore « Je ne sais pas ce qui est pire, Kendall Jenner coupant un concombre ou Kris Jenner juste assis là sans la remettre en question ». En attendant, la vidéo buzz et ils seront sûrement nombreux à aller voir l’épisode en entier.