À la télé ce soir: la finale de l’Eurovision ou «Top Chef»

La finale du concours Eurovision, à 21h00 sur La Une

Après la victoire du groupe italien Måneskin l'an dernier, la 66e édition du concours Eurovision de la chanson se tient en direct du Pala Alpitour de Turin, en Italie. Lors de cette grande finale, 25 pays sont en compétition pour tenter de remporter le trophée tant convoité. Cette année, c'est Jérémie Makiese qui défendra les couleurs de la Belgique avec le titre «Miss You», un mix de notes pop, classiques, hip-hop et soul. Le jeune chanteur avait remporté l'année dernière le télécrochet musical «The Voice Belgique». Parfaitement bilingue, c'est Jérémie Makiese lui-même qui a écrit et composé la chanson, entièrement en anglais, aidé de trois proches issus de la nouvelle pop afro-européenne.

« Top Chef », à 22h40 sur RTL-TVI

Au sommaire : «Épreuve 1 : imaginer une expérience culinaire inédite pour le chef Mike Bagale». Le chef américain Mike Bagale aime mélanger sciences et gastronomie et est considéré par ses pairs comme un véritable précurseur. Avec ce chef, aucune limite n'existe en cuisine et c'est sur ce thème qu'il va lancer un défi aux candidats : lui faire vivre à une dégustation inédite ! - «Épreuve 2 : surprendre la cheffe Anne-Sophie Pic avec un simple légume». Anne-Sophie Pic, élue meilleure femme cheffe du monde et possédant huit étoiles à son palmarès, vient challenger les candidats ! - «La dernière chance : le magret de canard»