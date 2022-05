Boris Becker agace terriblement ses codétenus et les gardiens de prison

Le 29 avril dernier, Boris Becker ancien grand joueur de tennis a été condamné à de la prison pour des infractions financières après sa faillite personnelle. Il a été condamné à deux ans et demi de détention pour avoir caché 2,5 millions de livres sterling. Pour seulement demander une sortie sous condition, il doit réaliser la moitié de sa condamnation.

Voilà donc 15 jours que l’homme est derrière les barreaux et déjà, Boris becker s’est construit une mauvaise réputation. L’ancien joueur agace ses codétenus de la prison de Wandsworth à Londres. Entre autres, la presse britannique rapporte qu’il serait claustrophobe. Il exige alors de toujours avoir la porte ouverte en journée. Boris Becker est coincé dans une cellule de 6 mètres carrés et avant d’avoir le droit à sa porte ouverte il a longuement cogné sur cette dernière et fait du bruit.