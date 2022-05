Eurovision 2022: comment voter ce soir pour la grande finale

Le règlement de l’Eurovision interdit de voter pour son pays et les votes ne seront ouverts que lorsque tous les candidats seront passés. Il faudra alors se tenir prêt. Pour voter trois solutions sont disponibles pour les Belges.

Il ne reste plus que quelques heures avant que les représentants des 25 pays qualifiés pour l’Eurovision passent sur scène. Les téléspectateurs vont pourvoir se préparer pour choisir leur pays préféré. Les votes seront possibles pour les Belges. Pour la grande finale, la moitié des votes est donnée par les membres du jury de professionnels, l’autre moitié vient du public.

Par SMS, il faudra envoyer le numéro du pays favori au 6604. Attention c’est un numéro payant (0,50€/SMSà. Pour ceux qui préfèrent le téléphone, alors vous pourrez appeler au 0905 53 0 suivi du numéro du pays. Comme pour le SMS, l’appel est payant (0,50€/appel). Enfin, vous pouvez passer par l’application officielle de l’Eurovision disponible pour Android et IOS.

Au programme ce soir

La finale de l’Eurovision se fera sous le signe de la paix. Le groupe de rock italien The Rockin’ 1000 interprétera le titre « Give peace a chance » de John Lennon et Yoko Ono. Le thème n’a pas été choisi au hasard et fait directement référence à la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine.