À la télé ce soir: la nouvelle série belge «Fils de» et «Colombiana»

Colombiana, à 20h05 sur Club RTL

En 1992, en Colombie, la petite Cataleya, 9 ans, assiste à l'assassinat de ses parents. Elle en réchappe par miracle et trouve asile auprès de son oncle, Emilio, qui lui apprend à tuer. Devenue une belle jeune femme, elle signe ses meurtres d'une orchidée qu'elle dessine sur le torse de ses victimes...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Parasite, à 21h sur Arte - Quatre étoiles

de Bong Joon-Ho (2019)

Depuis la Palme d’or à Cannes jusqu’au César du meilleur film étranger en passant par quatre Oscars, l’auteur sud-coréen du spectaculaire « Transperceneige » a séduit toute la planète avec cette comédie de mœurs se muant en thriller presque horrifique ! Stylisé en diable et monté dans le souci du moindre détail, sans doute l’un des films les plus originaux de ce début de siècle.

Le tambour, à 23h10 sur Arte - Quatre étoiles

de Volker Schlöndorff (1979)

Avec « L’ami américain » de Wenders et « Lili Marleen » de Fassbinder, l’un des chefs-d’œuvre absolus de la formidable renaissance du cinéma allemand de l’époque ! En adaptant le roman de Günter Grass (futur Nobel de littérature en 1999), l’auteur de « L’honneur perdu de Katharina Blum » aura artistiquement réussi à régler les comptes de son pays avec son passé nazi. Un film immense par son intensité, sa symbolique, son casting – ouvert à Andréa Ferréol et Charles Aznavour – et la musique de Maurice Jarre. Palme d’or à Cannes et Oscar du meilleur film étranger.

La belle époque, à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

de Nicolas Bedos (2019)

Le fiston du regretté Guy passe à la vitesse supérieure avec ce titre unanimement apprécié pour l’originalité de son intrigue, la pertinence de son propos, l’humour de ses répliques et la qualité de sa distribution, où Daniel Auteuil incarne un dessinateur désœuvré dans une époque où il ne se reconnaît plus. L’ouvrage offre en outre à sa distribution de luxe une partition de virtuose qui n’aurait pas été reniée par Woody Allen en personne.

La chute du Président, à 2h10 sur TF1 - Deux étoiles

de Ric Roman Waugh (2019)

Ce troisième volet de la « saga des chutes » produite par Gerard Butler intronise Morgan Freeman en pensionnaire de la Maison-Blanche, qu’il était déjà dans le « 2012 » de Roland Emmerich. Une série B sans prétention et efficace.

Faites sauter la banque, à 21h10 sur C8 - Deux étoiles

de Jean Girault (1964)