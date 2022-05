À la télé ce soir: le concours Reine Elisabeth ou «Top Chef»

Au sommaire : «Épreuve 1 : défendre une cause à travers un plat gastronomique pour surprendre le chef Rasmus Munk». Doublement étoilé à seulement 30 ans, Rasmus Munk est considéré comme l'un des chefs les plus créatifs de sa génération. Avec un concept révolutionnaire, son restaurant à Copenhague a été élu meilleur d'Europe. Très engagé, ce chef cherche, à travers ses plats, à défendre des causes qui lui tiennent à coeur - «Épreuve 2 : surprendre la cheffe Dominique Crenn avec des produits de la mer». Les candidats vont être mis au défi par une cheffe récompensée d'un icon award pour les causes qu'elle défend - «La dernière chance : la poire».

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Star Wars, épisode V : l’Empire contre-attaque », à 21h15 sur TMC - Quatre étoiles

d’Irvin Kershner (1980)

L’auteur et producteur George Lucas confia au réalisateur des « Yeux de Laura Mars » la somptueuse mise en scène de ce qui fut la première suite de son best-seller de 1977, et toujours considérée aujourd’hui par les cinéphiles comme le meilleur opus de la saga dont on ne compte plus les trilogies.

« Une journée en enfer », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de John McTiernan (1995)

Nettement meilleur que le « 58 minutes pour vivre » précédent, ce troisième épisode des aventures de John McClane, le superflic malgré lui de « Piège de cristal », vaut surtout par la présence en face de Bruce Willis d’un Jeremy Irons visiblement ravi de jouer les mauvais dans une ambiance qui l’éloigne radicalement de son registre habituel.

« Un homme à la hauteur », à 20h40 sur La Une - Trois étoiles

de Laurent Tirard (2016)

Jean Dujardin réduit à 1m36 face à Virginie Efira, plus de 1m80 sur ses talons. Difficile à croire ? C’est tout l’enjeu de ce remake d’un film sud-américain à succès sorti en 2013, « Corazón de León ». En dépit de quelques clichés inévitables et d’un équilibre parfois fragile entre le rire et l’émotion, un beau rayon de soleil dans le panorama contemporain de la comédie romantique.

« Elle », à 20h50 sur Arte - Trois étoiles

de Paul Verhoeven (2016)

Dix ans après son « Zwartboek » qui pour les cinéphiles reste le vrai chef-d’œuvre de sa carrière, le réalisateur revient à un thriller sulfureux avec cette adaptation d’un roman du Parisien Philippe Djian, titulaire du prix Interallié en 2012. Lauréat des Césars du meilleur film et de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert, et encensé par la critique, ce thriller malsain est surtout un vrai chef-d’œuvre d’ambiance.

« L’extraordinaire voyage du fakir », à 22h25 sur La Une - Deux étoiles

de Ken Scott (2018)