Chris Rock se moque d’Amber Heard dans son spectacle

Après la gifle de Will Smith contre lui, l’humoriste revient à la charge. Cette fois-ci, c’est Amber Heard qu’il moque. L’actrice est actuellement en procès pour diffamation contre Johnny Depp. Les audiences sont rediffusées en direct à la télévision, ce qui nourrit énormément de réactions de la part des internautes et des téléspectateurs.

Chris Rock a décidé de rebondir sur des éléments du procès pour moquer Amber Heard, déjà prise dans une vague de haine sur internet. Actuellement en tournée pour son spectacle « Ego Death », l’humoriste a lancé : « Croyez toutes les femmes sauf Amber Heard ». L’humoriste continue et ajoute : « Qu’est-ce qu’elle prend ? Elle défèque sur son lit ! Elle va bien, mais elle ne défèque pas bien, elle a c*** dans le lit. Une fois que tu as c*** dans le lit de quelqu’un, tu es coupable de tout. (…) J’ai été avec des sacrées foldingues, mais pu****! »