Il devient millionnaire et reprend son emploi chez Lidl L’homme a remporté plus d’un million d’euros en 2019. Mais après quelque temps, il a préféré reprendre le chemin du travail.

Par la rédaction Publié le 16/05/2022 à 14:16 Temps de lecture: 2 min

En 2019, un couple a remporté la coquette somme d’un million de livres sterling (environ 1,2 million d’euros) à l’Euromillions. Steve et Lesley Schiltz en ont profité pour partir en vacances et s’offrir une belle voiture. Mais après quelque temps, le Gallois de 56 ans a décidé de reprendre le travail après un appel du gouvernement. Pendant la crise sanitaire, le gouvernement britannique a lancé un appel pour que les travailleurs essentiels reprennent le travail. Le retraité a alors décidé de revenir chez Lidl pour lutter contre les problèmes d’approvisionnement. Steve Schiltz a déclaré au Mirror : « J’étais chauffeur routier avant de gagner à la loterie et j’ai reçu une lettre me demandant de reprendre le boulot » et précise : « Je n’y ai pas réfléchi à deux fois ».

« Beaucoup de personnes ayant une licence de poids lourd ont reçu la même lettre du gouvernement, mais peu d’entre elles étaient devenues millionnaires grâce à la loterie. Je n’y ai pas réfléchi à deux fois, j’étais heureux d’aider et c’était génial de retrouver du travail », a-t-il ajouté. Un sage retour à la réalité Avant de retourner au travail, le couple a bien profité de sa cagnotte. Steve et Lesley se sont offerts un voyage aux Maldives et un Range Rover Discovery. Le couple a également eu la sagesse de mettre une partie de leur somme de côté pour assurer leurs six enfants et petits-enfants.

Steve Schiltz s’est également décidé à retourner au travail sous l’impulsion de sa femme qui travail dans le domaine de la santé et de la formation. Mais Steve et Lesley n’abandonnent pas l’idée de gagner à nouveau à la loterie et continuer de jouer chaque semaine.