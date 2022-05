Les miracles et le reste

Dimanche dernier, le Vatican était en fête afin de célébrer la canonisation de dix nouvelles personnes. Une cinquantaine de cardinaux, 300 prêtres et évêques, ainsi que 45.000 fidèles assistaient le pape François dans cette eucharistie exceptionnelle. Le commun des mortels, qu’il soit catholique ou non, se demande souvent comment on devient saint ou sainte. Tout est affaire de constatation de miracle. L’autre jour, le Français Charles de Foucauld, figurant dans la liste des saints de 2022, a eu droit à un hommage émouvant, celui d’un charpentier, Charle (sans « s »), à qui il a sauvé la vie en 2016. Le jeune homme a effectué une chute de 15 mètres, son abdomen a été transpercé par l’élément d’un banc, accident dont il est sorti totalement indemne !