Essai de la Lexus RZ 450e: un volant futuriste

Par « véhicule électrique dédié », nous entendons un modèle qui n’est pas un dérivé à batteries d’un autre existant, comme c’est le cas du SUV UX par exemple. Le RZ est basé sur une plateforme entièrement nouvelle (partagée avec Toyota et Subaru), qui n’accueillera que des véhicules électriques. Les RZ 450e que nous avons essayés sont encore des prototypes, sur lesquels le constructeur dit encore avoir pas mal de travail avant le lancement officiel fin 2022. Paroles d’une marque particulièrement perfectionniste, car les véhicules semblaient déjà plutôt aboutis. Les plastiques de l’habitacle étaient encore durs, creux, peu flatteurs. Mais venant de Lexus, on sait déjà que les véhicules livrés aux clients seront soignés à la perfection. Tout cela pour dire que ce n’est pas la qualité de fabrication qu’on juge aujourd’hui, pas plus que les équipements d’infodivertissement. On peut en revanche dire un mot du design.