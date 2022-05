Un audit énergétique pour bien commencer les rénovations

La saison de Batibouw est lancée (le salon se tiendra au Heysel du 21 au 29 mai) et, vu le contexte général de flambée des prix des énergies, le sujet principal de préoccupation des Belges qui s’y rendront est évident : comment réduire leur facture ? Chaque cas est unique, mais des questions récurrentes sont au programme. Dois-je abandonner le gaz (ou le mazout) et me tourner davantage vers une pompe à chaleur, des pellets (dont le prix grimpe aussi !) ou une autre énergie ? Mais ne dois-je pas d’abord isoler ma maison ou mon appartement ? Et si oui, comment ? Par où commencer ? À moins d’être un expert, il est facile de se perdre dans ses choix ou de se laisser influencer par l’un ou l’autre commercial habile. La solution ? L’audit énergétique. Pour faire simple, un spécialiste indépendant (un architecte par exemple) vient chez vous pour évaluer le niveau de performance énergétique de votre habitation et repérer les points faibles de l’habitation, vous conseillant au final les points à améliorer.