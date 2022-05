Essai de la Yamaha NEO’s: discrétion urbaine

Design, compact, silencieux et suffisamment puissant pour la ville, le NEO’s présente bien des qualités. En outre, la position de conduite convient au plus grand nombre, même aux utilisateurs de plus de 1m95 qui trouveront suffisamment de place pour leurs jambes sans être gênés dans leur pilotage. Autre avantage : des coûts d’entretien extrêmement réduits. En effet, il n’y a pas de vidange d’huile moteur et de transmission à effectuer, de changement de courroie, de bougie ou de filtre à air. Il faudra, en revanche, changer les pneus, vérifier la batterie et remplacer les bourrages de fourche quand ceux-ci seront en fin de vie. Le prix de base annoncé par Yamaha se situera autour de 3.100 €. Mais ce prix ne comprend pas la deuxième batterie qui semble pourtant indispensable pour obtenir une autonomie réellement suffisante en ville.