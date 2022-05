Lukas Dhont arrive dans la cour des grands

Comment avez-vous réagi en apprenant la sélection de « Close » en compétition à Cannes ?

J’étais à Amsterdam en train de finaliser le mixage. On avait envoyé le film au festival, et j’étais vraiment dans l’attente d’une réponse. Je me promenais en rue quand j’ai reçu un appel du distributeur français m’annonçant que le festival voulait le film pour la compétition. Après avoir travaillé sur ce projet pendant trois ans, j’étais en extase complète. J’ai couru chez moi et je me suis mis à sauter en rond dans mon appartement pendant vingt minutes. Puis, j’ai appelé ma maman, et elle a commencé à sauter aussi (rires) !

Restait-il beaucoup de travail pour finaliser le film ?