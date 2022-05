Art Truc Troc & Design, un concept unique

Art Truc Troc 2022

Art Truc Troc & Design, c’est un concept unique réunissant plus de 100 artistes à travers une exposition où le troc est la seule monnaie acceptée. Flânez à travers ce parcours empli d’art et découvrez plus de 200 œuvres réalisées par des artistes en tous genres. Cette année, back to basics. Pas de thème. Pas de limite. De l’art sous toutes ses formes, tout simplement. Une exposition qui ravira tout amateur d’art et où chacun pourra exprimer sa créativité dans l’amusement et la bonne humeur à travers différentes activités et workshops.

Du 20 au 22 mai, Gare Maritime, rue Picard 11, 1000 Bruxelles.