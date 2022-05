«Elle m’a dit que j’allais être sauvée»: trahison dans «Koh-Lanta» L’épisode de mardi soir, avec les fameux « destins liés », a provoqué des trahisons parmi les anciens alliés.

TF1

Par la rédaction Publié le 18/05/2022 à 11:07 Temps de lecture: 3 min

Mardi soir, l’heure était aux « destins liés » dans « Koh-Lanta : le totem maudit ». Les dix derniers survivants de l’aventure ont été répartis en cinq binômes : Ambre et Bastien, François et Olga, Nicolas et Jean-Charles, Géraldine et Fouzi, et Maxime et Louana. Place à l’épreuve d’immunité tout d’abord, avec le retour de la fameuse dégustation. Cette fois, les binômes avaient chacun deux assiettes à se partager, contenant notamment un cafard, un ver de cocotier, un ver tamilok, un scorpion, un oeil de poisson et une scolopendre. Une fois son assiette avalée, le candidat pouvait filer vers la mare de boue pour s’en couvrir et en ramener un maximum dans un sceau, partagé avec son binôme.

Ce sont Ambre et Bastien qui ont ramené le plus de boue, et ont donc profité d’une récompense paradisiaque : pêche aux langoustes, dégustation et une nuit dans un hamac. Pour l’immunité, place à une épreuve d’équilibre. Et là, ce sont François et Olga qui se montrent les plus habiles sur leurs bambous instables. Directement, Louana craint pour sa place dans le jeu après cette défaite. Associée à Maxime, en sursis depuis plusieurs semaines au Conseil, elle tente tout de même de proposer à ses camarades de camp de voter contre Fouzi et Géraldine. Peine perdue pour la jeune femme, car c’est finalement son binôme Maxime qui obtient le plus de voix, entraînant Louana dans sa chute. Louana trahie, Ambre assume Pourtant, raconte-t-elle à Télé-Loisirs, Ambre lui avait assuré qu’elle resterait dans l’aventure. « Avant le conseil, Ambre est venue me voir et m’a dit : ne t’inquiète pas, tu seras sauvée, on votera contre Fouzi », explique Louana. Depuis, elle a pu en reparler avec François – binôme d’Ambre – qui a voté contre elle à contrecoeur, mais souhaitait « sauver deux belles (Fouzi et Géraldine, ndlr) personnes plutôt qu’une seule (Louana, ndlr) ». « Il m’a dit que j’étais la guerrière de ce Koh-Lanta, que s’il devait un jour faire un All Star il serait ravi de le faire avec moi. Il était quand même triste de m’avoir éliminée sans que j’aille aux poteaux, ce qui était mon rêve… », raconte Louana à nos confrères.