Les crypto-monnaies ne sont pas sans risque

Nous sommes nombreux à nous tourner vers la crypto-monnaie. Soyons toutefois prudents parce que des experts de la société ESET ont découvert une technique ciblant les systèmes Android et IOS. Des applications nous sont proposées, via des sites que nous visitons, afin de nous documenter pour nos investissements et de nous permettre de créer notre portefeuille. Mais ce sont des sites qui usurpent l’identité de plateformes officielles comme par exemple Metamask, Coinbase ou Trust Wallet. Pour nous y amener, les pirates diffusent des publicités sur des sites officiels que nous visitons régulièrement. Ils vont également créer des groupes sur Facebook ou Telegram et nous proposer une application pour assurer la gestion de notre portefeuille. Nous l’installons, nous nous identifions et là, nous leur donnons le contrôle de notre compte ! Ce qui leur permettra de nous voler notre crypto-monnaie !