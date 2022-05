Testé pour vous: le Polar Pacer Pro

La course à pied? Un moyen efficace pour perdre quelques-uns des kilos accumulés durant la pandémie ou simplement se (re)mettre en forme. C'est à cet effet que Polar vient de lancer cette montre. L'entreprise finlandaise est connue pour ses systèmes connectés destinés aux sportifs et conçus pour optimiser leur entraînement. Avec la Pacer Pro, elle signe un produit pensé aussi bien pour le coureur débutant que chevronné. Léger (41 grammes) et épais de seulement 11,5 mm, l'objet mesure 45 mm de diamètre. Assez étonnamment en 2022, l'écran couleur de 1,2 pouce n'est pas tactile et conserve de larges bordures. Par contre, la montre bénéficie d'une certification 5 ATM, autrement dit d'une étanchéité garantie jusqu'à 50 m. Elle peut donc vous accompagner pour quelques longueurs de piscine. La pratique de la course n'interdit pas de nager! Si la Pacer Pro se présente comme une toquante que l'on peut porter 24h/24 et tant au bureau que sur le terrain de sport, elle dédie l'essentiel de ses services au "running".