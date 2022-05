Les dernières (bonnes) nouveautés du catalogue Prime Video

Du drame et du mystère, voilà quatre histoires à suivre sur Prime Vidéo. Découvrez également les sorties sur les autres plateformes de streaming.

« Outer Range »

Véritable ovni, la série jette un pavé dans la mare et ne vous laissera pas indifférent ! Abbott, un éleveur du Wyoming qui se bat pour sa famille et son ranch, est impliqué dans un mystère surnaturel suite à l’arrivée d’Autumn, un vagabond ayant un lien avec le ranch d’Abbott.

« The Contractor »

Lorsque le sergent James Harper est involontairement renvoyé de l’armée et privé de sa pension, il se retrouve dans une situation désespérée. Endetté et sans autre alternative pour subvenir aux besoins de sa famille, Harper s’engage dans une armée privée clandestine. Mais lorsque la première mission tourne mal, le soldat d’élite se retrouve traqué et en fuite. En dépit des dangers, il espère rentrer chez lui pour découvrir les véritables motivations de ceux qui l’ont trahi.