À la télé ce soir: «Gone Baby Gone» et «La faute à Rousseau»

Gone Baby Gone, à 20h05 sur Club RTL

La petite Amanda, 4 ans, a disparu. Devant l'incapacité de la police à la retrouver, son oncle et sa tante font appel à des détectives privés, Patrick Kenzie et Angie Gennaro. Leur enquête dans les quartiers ouvriers de Boston va les conduire à croiser gangsters, trafiquants de drogue et pédophiles...

La faute à Rousseau, à 21h10 sur France 2

Zoé est une jeune fille populaire, dévouée, cultivée et qui aime par-dessus tout faire la fête. Aucun coup de cafard ne résiste à son oreille attentive, à ses bouteilles de tequila et aux soirées qui se prolongent jusqu'à cinq heures du matin, même les veilles de bac blanc. Mais, récemment, ses amis sentent que quelque chose s'est brisé chez Zoé. Comme si elle ne trouvait plus ses limites. Alors qu'elle fait des black-out à répétition, qu'elle rate des cours et qu'elle boit la journée, Zoé dit qu'elle s'amuse. Pourtant, elle est sur le point de tout gâcher : ses études et ses amitiés...