À tester: Bureau of Investigation

Si vous avez une belle soirée complète de disponible, que vous souhaitez vous creusez les méninges tout en vivant une aventure sombre au cœur de l’œuvre de Howard Phillips Lovecraft, une chose est sûre, il vous faut « Bureau of Investigation » ! Vous connaissiez peut-être les jeux « Sherlock Holmes Detective Conseil ». Ici, le même système d’enquête est utilisé, mais dans cet univers fantastique plus sombre et en Nouvelle-Angleterre. Concrètement, en ouvrant la boîte, vous découvrirez du beau matériel à l’utilité variable : annuaire du Massachusetts, cartes de villes diverses, coupures de journaux, etc.