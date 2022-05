Test du jeu vidéo The House of the Dead Remake

Quelques mois après nous avoir livré un remake plutôt réussi du premier Panzer Dragoon, le studio polonais MegaPixel revient à la charge avec le remake d’un autre classique de Sega. The House of the Dead, l’un des premiers rail shooters de l’histoire, sorti en son temps sur Saturn, a droit à une refonte intégrale sur PS4, Switch et Xbox One. En clair, une jolie mise à jour graphique, sans pour autant nous mettre une claque. Visuellement, ce remake déçoit. On le sent, les développeurs ont voulu rendre hommage à ce pionnier du genre tout en apportant quelques notes de modernisme. On retrouve ainsi un mode Horde très séduisant, dans lequel le nombre d’ennemis à l’écran est multiplié par cinq.