Air de familles: quelle place pour les grands-parents?

L’arrivée d’un enfant, surtout lorsque c’est le premier, bouleverse les rôles de chacun dans une famille. Les parents deviennent grands-parents, les enfants deviennent parents, les frères et sœurs oncles et tantes… Chacun va donc devoir trouver sa place. Selon les familles, cela peut prendre du temps et parfois créer certains conflits. D’autant que, détachés de l’obligation d’éduquer leurs petits-enfants, les grands-parents sont souvent plus « cool » que les parents. Il est donc très important que les rôles de chacun soient bien définis.