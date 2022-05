Sous l’océan

Les mers et les océans constituent un fabuleux écosystème. En 2014, les spécialistes auraient compté pas moins 228.450 espèces marines différentes ! Et, plus fou encore, les scientifiques pensent qu’il y aurait entre 200.000 et 5 millions d’espèces encore méconnues ! Ça paraît incroyable, mais ce n’est pas si étonnant quand on sait que l’océan représente le plus grand espace de vie de la planète et qu’aujourd’hui, environ 70 % de la surface de la Terre, c’est de l’eau. Avec une profondeur moyenne de presque 4 km, ça en fait de la place pour accueillir des êtres vivants… Les animaux marins sont en effet nombreux et tous très différents. Mais il y en a qui se distinguent par leur taille, leur poids ou leur aspect bizarroïde… Mais qui se cache donc sous la surface de l’eau ?