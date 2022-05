Petites histoires de la mode (37): gros plan sur la soie

Une légende du « Livre des odes » de Confucius évoque la découverte du fil de soie, en 2698 av. J.-C., par une princesse chinoise mythique : en s’amusant avec une petite boule grise ramassée au pied d’un mûrier, elle s’émerveille d’en tirer un fil d’une douceur extraordinaire…

Les écrits de Confucius et des traditions chinoises l’ont également mentionné au XVIIe siècle avant J.-C. On dit que les cocons de vers à soie sont tombés dans le thé de l’impératrice Leizu. La fillette de 14 ans aurait voulu extraire du vin et aurait commencé à détacher le cocon. Elle aurait pensé à tricoter. On raconte qu’après avoir observé la vie des vers à soie sur la recommandation de son mari Huangdi, elle aurait commencé à enseigner les techniques d’élevage et de sériciculture à son entourage. Depuis, cette jeune femme est restée dans la mythologie chinoise comme « déesse de la soie ».