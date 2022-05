Le lapsus de George Bush, qui condamne la guerre en Irak lors d’un discours sur l’Ukraine (vidéo)

S’exprimant sur la façon d’élire un chef d’État dans les différents pays du monde, George Bush a affirmé que « la façon dont les pays organisent les élections est révélatrice de la façon dont leurs dirigeants traitent leur propre peuple, et celle dont les nations se comportent envers les autres nations ». Avant d’ajouter : « Et nulle part ailleurs cela n’apparaît aussi clairement qu’en Ukraine ».

Il a donc embrayé sur une comparaison avec la Russie, où, a-t-il dit, « les opposants politiques emprisonnés ou autres sont éliminés de la participation au processus électoral ». « Il en résulte une absence de freins et de contrepoids en Russie », a poursuivi l’ancien chef d’État, faisant un lapsus révélateur : « Et la décision d’un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak… Je veux dire de l’Ukraine ». S’en est suivi un silence gêné, durant lequel George Bush a ajouté dans un souffle « L’Irak aussi ».

Sur les réseaux sociaux, cette gaffe de l’ex-président n’est pas très bien passée. En 2003, lorsqu’il était au pouvoir, George Bush a supervisé l’invasion de l’Irak par une coalition dirigée par les États-Unis, dans le but de renverser le gouvernement autoritaire de Saddam Hussein. Une action militaire très décriée, jugée brutale et injustifiée et qui a entraîné la mort de milliers de civils irakiens et de soldats américains.

« George W. Bush est un criminel de guerre », a notamment tweeté une ancienne sénatrice de l’Ohio, tandis que l’écrivain Ali Wahajat a écrit : « Il a fallu 20 ans à George W. Bush pour avouer ».