À la télé ce soir: «Petit paysan» et «Le Grand Cactus»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La forme de l’eau, à 21h15 sur C8 - Quatre étoiles

de Guillermo del Toro (2017)

L’auteur mexicain de ces deux chefs-d’œuvre du genre que sont « Hellboy » et « Le labyrinthe de Pan » en ajoute un troisième avec ce conte rétro-fantastique qui a décroché le Lion d’or à Venise et quatre Oscars : meilleurs film, réalisateur, décors et musique (pour le français Alexandre Desplat). Une formidable perle dont l’éclat stylistique tient du miracle avec un budget limité à 20 millions de dollars, pour des gains déjà dix fois supérieurs. Avec l’émouvante Sally Hawkins, le vilain Michael Shannon et le vétéran Richard Jenkins.

La passante du Sans-Souci, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

de Jacques Rouffio (1982)

La dernière apparition à l’écran de Romy Schneider et aussi de l’animateur Jacques Martin, surprenant en directeur de cabaret : une très émouvante adaptation du roman antinazi de Joseph Kessel, un peu dans le style de « L’honneur d’un capitaine » sorti la même année. Quelle belle époque.

Downtown Abbey (1re TV), à 20h30 sur RTL TVI - Trois étoiles

de Michael Engler (2019)

La série la plus british de la décennie, riche de 52 épisodes qui s’est étalée sur six saisons de 2010 à 2015, a repris du service au grand écran avec ce qui est annoncé comme un bouquet final tellement somptueux que même le roi George V (l’illustre grand-père d’Elizabeth II) s’est invité au château ! C’est d’ailleurs l’argument de ce film de deux heures qui a regroupé tout le personnel fidèle à la famille Crawley en proie à de sérieuses difficultés patrimoniales. Succès tel qu’une « Nouvelle ère » vient de sortir en salles.

Anna, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Luc Besson (2019)

La mannequin russe Sasha Luss est la nouvelle « Nikita » du Parisien, dans un récit d’espionnage qui ne renouvelle guère le genre, mais tient la route comme la plupart des productions de son auteur.

13 fantômes, à 00h sur Tipik - Deux étoiles

de Steve Beck (2001)