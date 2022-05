À la télé ce soir: «Downton Abbey» et «Romy, femme libre» Voici notre sélection de programmes tv pour ce vendredi soir.

Par la rédaction Publié le 20/05/2022 à 10:50 Temps de lecture: 3 min

Romy, femme libre, à 21h10 sur France 3 Le 29 mai 1982, il y a 40 ans, disparaissait Romy Schneider. Cette actrice d'origine allemande accompagne les spectateurs français depuis si longtemps qu'il semble l'avoir toujours connue. Elle a plusieurs fois changé de vie, quitté des hommes et des pays pour tout recommencer ailleurs. Elle a arraché les rôles qu'elle voulait, en attirant sur elle le regard des plus grands cinéastes de son époque. Mais au-delà de l'icône qu'elle est devenue, Romy Schneider était d'abord une femme libre, qui n'a jamais cessé d'avancer. Downton Abbey, à 22h sur Club RTL La reine et le roi d'Angleterre ont annoncé leur visite à Downton Abbey. Robert Crawley, son épouse Cora et leurs deux filles, Lady Mary et Lady Edith, sont aux anges. Le majordome du roi arrive en avance pour inspecter les lieux et décrète que le personnel du domaine sera écarté de l'événement...

Les étoiles de Dominique Deprêtre Le vieux fusil, à 22h40 sur France 3 - Quatre étoiles de Robert Enrico (1975) Le premier triomphe au palmarès des Césars : meilleur film, meilleur acteur pour Philippe Noiret – après le refus de Lino Ventura ayant jugé le script trop violent – et meilleure musique pour François de Roubaix, mort d’un accident de plongée trois mois après la sortie du film. Son père vint chercher la statuette. Une œuvre exceptionnelle par son intensité dramatique, son romantisme et, osons le dire, son réalisme. Monsieur Hire, à 21h sur France 5 - Trois étoiles de Patrice Leconte (1989) L’auteur des « Bronzés » et l’un de ceux-ci au service d’un vrai drame tiré d’un roman de Georges Simenon : qui l’eût cru ? La réussite est pourtant totale. Ambiance, rigueur, émotion, suspense, tout y est. Michel Blanc dévoilait l’autre facette de son talent, trop rarement exploitée. Le transporteur 3, à 22h sur AB3 - Deux étoiles d’Olivier Megaton (2008) Avec des cascades totalement improbables mais jubilatoires, des méchants de plus en plus haut placés, un script simple mais efficace, et des références directes à l’univers bondien, le héros de Besson se mondialise au point d’offrir un spectacle qui n’a désormais plus grand-chose à envier au modèle qu’il a en ligne de mire. Mieux : cette série B de luxe le dépasse à plus d’un égard. L’expérience interdite, à 23h10 sur Tipik - Deux étoiles de Joël Schumacher (1990) Alors qu’est apparue une suite tardive réalisée par Niels Arden Oplev (le Danois du premier « Millenium » de 2007) avec le retour de Kiefer Sutherland, revoici le titre de base évoquant le thème toujours délicat de l’au-delà. Sans doute trop rédemptrice, la démarche n’en dégage pas moins une belle émotion et un vrai suspense. Titane, à 22h05 sur Be1 - Une étoile de Julia Ducournau (2021)

Palme d’or inattendue à Cannes, une sorte de fable horrifique pas vraiment contemporaine ni très métaphysique, tout juste allégorique sur les dérives d’un monde pas trop moderne, et qu’on pourrait situer à mi-chemin entre le « Christine » de John Carpenter remontant au début des années 80, et « Maman bagnole », feuilleton US des années 60 ! Venant de la part de l’auteure du cannibalesque « Grave », on n’est pas tout à fait surpris.