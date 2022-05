Six pays accusés de tricherie durant l’Eurovision: l’organisation dévoile ses preuves

Après avoir fait état de problème dans les votes de plusieurs pays, au lendemain de la grande finale, l’organisation de l’Eurovision a détaillé jeudi, dans un communiqué , la cause de ses soupçons. L’Union européenne de radiotélévision (UER) a détecté des irrégularités dans les votes de six pays ayant participé au concours de la chanson : l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et Saint-Marin.

Selon l’UER, ces six États se seraient arrangés pour s’octroyer mutuellement le maximum de points lors de la deuxième demi-finale, le 12 mai. Ce soir-là, « il a été observé que quatre des six jurys ont tous placé cinq des autres pays dans leur Top 5 », détaille l’organisation du concours dans son communiqué. « Un jury a voté pour les cinq mêmes pays dans son Top 6, et le dernier des six jurys a placé quatre des autres pays dans le Top 4 et le cinquième dans son Top 7 ». De plus, quatre de ces six États soupçonnés de triche ont reçu au moins une fois le maximum de points pouvant être attribué, soit 12.