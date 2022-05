À la télé ce soir : « The Voice, la plus belle voix » et « Concours Reine Elisabeth »

Pour la 2e fois dans son histoire, le Concours Reine Elisabeth sera dédié au violoncelle. C'est avec joie et soulagement que cette année, les jeunes violoncellistes sélectionnés retrouveront la chaleur du public lors de leurs prestations. Les épreuves se tiendront comme de coutume à Flagey et à Bozar. Chacun des 24 demi-finalistes jouera un récital, avec accompagnement de piano, composé d'œuvres au choix dont une Sonate et une œuvre inédite imposée. Le candidat sera entendu, un autre jour de la semaine, dans un Concerto de Haydn accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian.

De nombreux Talents se sont produits sur le plateau du célèbre télé-crochet cette saison encore. Étape après étape, ils ont su séduire maintes fois, provoquer de vibrantes émotions, envoûter souvent et surprendre les coachs et le public. Cette finale propose un épilogue inédit dans l'histoire du programme. En effet, seuls les téléspectateurs désigneront le gagnant de la cuvée 2022 de «The Voice». Pour les convaincre, les Talents devront donner le meilleur d'eux-mêmes en interprétant deux titres : une chanson en solo et une autre en duo avec des invités prestigieux venus les encourager

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Hellboy II, les légions d’or maudites », à 22h30 sur AB3 - Trois étoiles

de Guillermo del Toro (2008)

Humour et poésie, deux ingrédients qu’on ne retrouve pas assez souvent dans le cinéma fantastique de l’ère technologique : cette suite aura réussi à faire mieux que son pilote, et tout le mérite en revient à l’auteur du « Labyrinthe de Pan » décidément jamais à cours d’imagination. Un numéro 3 se murmure toujours, en dépit de démentis successifs.

« C’est quoi ce papy ?! » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 - Deux étoiles

de Gabriel Julien-Laferrière (2021)

Du haut de ses 73 printemps au moment du tournage, l’humoriste roubaisienne Chantal Ladesou se la joue aussi sexy que possible face à son aîné d’un an Patrick Chesnais dans ce troisième volet de « C’est quoi cette famille ?! » suivi de « C’est quoi cette mamie ?! », où l’on s’évade dans les Cévennes en laissant – provisoirement – en rade la seconde génération afin, naturellement, de justifier le titre. Globalement, on ne s’y refuse rien, pas même une escapade en montgolfière. Le hors-Paris est décidément à la mode dans la production hexagonale contemporaine. Mais qui donc s’en plaindrait ?

« Bodyguard », à 21h10 sur Tipik - Deux étoiles

de Mick Jackson (1992)

Kevin Costner et la regrettée Whitney Houston formaient un couple aussi glamour qu’artificiel dans ce pseudo-thriller romantique écrit 15 ans plus tôt par Lawrence Kasdan et qui connut un grand succès lors de sa sortie, se regardant désormais avec une sacrée dose de nostalgie, comme chaque fois qu’on entend « I Will Always Love You », la chanson culte du film.

« 60 secondes chrono », à 20h05 sur Club RTL - Une étoiles

de Dominic Sena (2000)

Le scénario pue le bidouillage et les rebondissements se succèdent à un rythme artificiel au possible. Restent évidemment les poursuites et cascades en bagnole.

« Karaté Kid », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Harald Zwart (2010)