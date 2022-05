La Belgian pride fait son grand retour

Le coup d'envoi de la Belgian pride 2022 a été donné à 13h00 au Mont des arts devant plusieurs milliers de personnes.

L'artiste Mustii a ouvert les concerts. Quelques drapeaux ukrainiens étaient présents devant le podium, installé place de l'Albertine, parmi la multitude de ceux arc-en-ciel et les couleurs propres aux lesbiennes (rouge, orange, blanc, rose clair et rose foncé) et aux personnes trans (bleu, rose et blanc). Les organisateurs attendent quelque 100.000 personnes qui défileront pour leurs droits et pour célébrer la diversité dans les rues de la capitale.