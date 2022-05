À la télé ce soir : « Visions » et « Le traître »

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Léon », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Luc Besson (1994)

Sans doute le meilleur film de Besson, et en tout cas le préféré du grand public d’outre-Atlantique ! Il est vrai que le natif du 15e avait eu la main heureuse en choisissant la jeune Natalie Portman en protégée de ce nouveau « Professionnel » et Gary Oldman toujours excellent en mauvais de service.

« Les plus belles années d’une vie », à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

de Claude Lelouch (2019)

Le 49e film de l’infatigable Parisien est la deuxième suite d’« Un homme et une femme », le plus grand triomphe de sa carrière, réunissant à nouveau Jean-Louis Trintignant (91 ans depuis décembre) et Anouk Aimée (90 ans depuis avril). Le spectre du nombrilisme y disparaît d’entrée de jeu pour laisser place à l’émotion et à l’humour entre le couple d’origine, avec des moments de pure évasion. Mieux : pour apprécier l’ouvrage, il n’est même pas nécessaire d’avoir revu le pilote de 1966 ni le pompeux « Vingt ans déjà » de 1986 pas même évoqué (ouf). Calogero a relayé Pierre Barouh (mort en 2016) aux côtés de l’inusable Nicole Croisille (85 ans depuis octobre). La magie du cinéma n’a décidément aucune limite !

« Rien à déclarer », à 21h10 sur TF1 - Trois étoiles

de Dany Boon (2010)

Nombre d’inconditionnels des « Ch’tis » ont été un peu déçus par cette comédie policière pourtant très réussie, où l’auteur et notre Benoît Poelvoorde national forment un tandem de choc, entourés de seconds rôles plaisants, comme celui du patron de bistro fraudeur incarné par François Damiens.

« Opération espadon », à 21h00 sur 13ème RUE - Deux étoiles

de Dominic Sena (2001)

Joyeusement amoral et rythmé en diable par un spécialiste du clip, ce film d’action très contemporain à tous les niveaux est efficace et sans prétention.

« Du rififi à Paname », à 21h10 sur C8 - Deux étoiles

de Denis de La Patellière (1965)