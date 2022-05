«The Voice»: Amel Bent écorche le nom d’Angèle, les internautes réagissent

Amel Bent s’est fait remarquer lors de la finale de « The Voice ». La chanteuse a commis une erreur qui a mis les fans d’Angèle en rogne.

À la fin de leur prestation, Amel Bent a pris la parole : « C’était un duo envoutant, le hasard fait bien les choses. Je suis très très heureuse que Vike fasse ce duo avec Angèle. J’adore Angèle. C’est vraiment une artiste incroyable que j’écoute énormément. Je trouve que d’avoir Vike avec Angèle, l’affiche déjà je la trouvais dingue (…) Il y a une modernité et en même temps il y a quelque chose qui vient d’ailleurs, de très mystérieux. Ce mélange envoute tout simplement. Vous êtes envoutants. On dirait que vous chantez cette chanson depuis toujours ».

Lors de la finale de « The Voice » diffusée ce samedi 21 sur TF1 les finalistes ont pu partager le micro avec de nombreux chanteurs de renom : Big Flo & Oli, Mika, Christophe Willem mais également Mentissa, Marghe, Slimane et Angèle. Vike, le protégé d’Amel Bent a fait son duo avec la Belge sur le titre Ta reine.

Un détail du discours d’Amel Bent n’a pas fait réagir Angèle, mais à en revanche fait titiller les internautes sur Twitter. En effet, la coach a mal prononcé le prénom Angèle. On peut ainsi lire des tweets tels que : « Pourquoi elle arrête pas de l’appeler Andgele », « Amel qui répète plusieurs fois AnDgèle alors qu’elle déteste ça » ou encore « Pour Bent ANGÈLE et non ANDGELE… ».