À la télé ce soir: «Top Chef» ou «Antoinette dans les Cévennes»

Antoinette attend l'été depuis des mois et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple.

Au sommaire : «Épreuve 1 : surprendre le chef Jean Imbert avec un grand classique de la cuisine française : le vol au vent». Depuis sa victoire il y a 10 ans, Jean Imbert a poursuivi son ascension fulgurante - «Épreuve 2 : surprendre les chefs de brigade avec une simple tomate». Les candidats ne seront pas coachés par leur chef de brigade habituel mais par trois chefs prestigieux, qui ont marqué cette saison : Dominique Crenn, Alexandre Mazzia et Alexandre Gauthier. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel dégusteront leurs plats à l'aveugle. - «La dernière chance : l'agneau».

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le cavalier du désert », à 20h50 sur Arte - Trois étoiles

de William Wyler (1940)

Mieux connu en tant que « Westerner » au titre bien plus emblématique, ce western des temps héroïques offre un superbe duel entre Gary Cooper et son grand ami Walter Brennan, qui en interprétant le fameux juge Roy Bean fête son troisième Oscar du meilleur second rôle en cinq ans. Le rendez-vous cinéphilique de la semaine.

« Anges et démons », à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

de Ron Howard (2009)

L’adaptation du best-seller de Dan Brown qui a précédé son célébrissime « Da Vinci Code » donne lieu cette fois à un vrai thriller, avec un vrai rythme, de vrais rebondissements, un secret divinement gardé et une intrigue serrée.

« Le retour du Jedi », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Richard Marquand (1983)

Repéré par George Lucas à la suite d’un excellent film d’espionnage, le réalisateur gallois fut engagé à la surprise générale pour ce dernier opus de la trilogie initiale rebaptisée depuis « Épisode VI ». Pur produit de la BBC, il s’en tira avec tous les honneurs. Au programme: remarquables effets spéciaux pour l’époque et rebondissement final digne d’une tragédie grecque.

« Amoureux de ma femme », à 22h20 sur La Une - Trois étoiles

de Daniel Auteuil (2018)

La savoureuse adaptation d’une pièce de boulevard déjà mise en scène sur les planches par le même Daniel Auteuil. On repense au « Magnifique » de Philippe de Broca !

« Une journée en enfer », à 22h25 sur Club RTL - Trois étoiles

de John McTiernan (1995)

Nettement meilleur que le « 58 minutes pour vivre » précédent, ce troisième épisode des aventures de John McClane, le superflic malgré lui de « Piège de cristal », vaut surtout par la présence en face de Bruce Willis d’un Jeremy Irons visiblement ravi de jouer les mauvais.

« Le choc des Titans », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Louis Leterrier (2010)