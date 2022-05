Il y a un nouveau milliardaire toutes les 30 heures selon Oxfam

Pour établir ce constat, l’ONG s’est basée sur des chiffres du magazine Forbes et des données de la Banque mondiale. Oxfam demande que la taxation des riches ait lieu. Gabriela Bucher, directrice générale au sein de l’ONG internationale, a déclaré, alors que se tient le Forum économique à Davos en Suisse : « Les milliardaires arrivent à Davos pour célébrer une incroyable poussée de leurs fortunes ». Elle dénonce également dans un communiqué que « la pandémie et maintenant les fortes hausses des prix alimentaires et de l’énergie ont, dit simplement, été une aubaine pour eux ».

Selon Oxfam, il y aurait un nouveau milliardaire toutes les 30 heures depuis deux ans. Un chiffre impressionnant d’autant plus que de l’autre côté de la balance, un million de personnes tombe dans l’extrême pauvreté toutes les 33 heures. Le nouveau rapport de l’ONG rapporte que 573 nouveaux ultra-riches sont apparus pendant la période du covid. Ces richesses proviennent essentiellement des cours de marchés et des entreprises de technologies.

Montée de l’extrême pauvreté

Les chiffres sont d’autant plus impressionnants que de l’autre côté, l’extrême pauvreté augmente à une vitesse terrifiante. Cette année, l’ONG anticipe que 263 millions plongeront dans l’extrême pauvreté, soit un million de personnes toutes les 33 heures. En cause, l’inflation et l’augmentation des coûts d’énergie et de l’alimentation. « On est en train de revenir sur des décennies de progrès concernant l’extrême pauvreté, avec des millions de personnes confrontées à l’augmentation impossible du coût pour simplement rester en vie », assure la directrice générale d’Oxfam.