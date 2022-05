«The Voice»: Nour favorisée par la maladie de Florent Pagny? La gagnante se défend

Samedi 21 mai, Nour remportait la 11ème édition de « The Voice ». À 16 ans, elle est ainsi devenue la plus jeune gagnante de l’émission.

À seulement 16 ans, Nour a remporté samedi dernier la grande victoire de « The Voice ». Une réussite que la jeune candidate n’a pas encore réalisé. Mais déjà, certaines personnes parlent de favoritisme. Sur Twitter, des internautes estiment que si la jeune femme a gagné cette édition, c’est parce qu’elle faisait partie de l’équipe de Florent Pagny. Elle aurait donc bénéficié de la sympathie du public à cause de la maladie. Florent Pagny a d’ailleurs annoncé qu’il allait se retirer de la vie publique.

Nour a décidé de répondre à ces critiques déplaisantes : « Les gens disent ce qu’ils veulent derrière leurs écrans. Moi, je suis contente, j’ai le trophée et Florent Pagny aussi. On a gagné à deux. La victoire est autant à lui qu’à moi ». D’autant plus que la jeune candidate a réussi à prouver son caractère et sa présence sur scène en donnant ses dernières prestations malgré des problèmes de gorge et de voix. Elle avait d’ailleurs glissé : « J’avais peur pour ma voix qui déraillait énormément, je l’ai sentie très fragile ».