Courtney Love raconte comment Johnny Depp lui a sauvé la vie: «Il m’a fait un massage cardiaque» Courtney Love a apporté son soutien à l’acteur dans le contexte du procès pour diffamation qui l’oppose à Amber Heard.

Par la rédaction Publié le 23/05/2022 à 16:30 Temps de lecture: 3 min

Sur Instagram, Courtney Love a pris la parole pour montrer son soutien à Johnny Depp mais également rapporter une histoire qui les lie depuis plus de 20 ans. Dans son récit, elle revient sur un moment difficile de sa vie, où la chanteuse s’est trouvée entre la vie et la mort. Dans sa vidéo, Courtney Love raconte avoir fait une overdose en 1995 devant le Viper Room à Los Angeles. L’endroit était très connu pour ses soirées et Courtney Love était extrêmement touchée et fragile après la mort de son mari, Kurt Cobain. « Johnny m’a fait un massage cardiaque en 1995 alors que je faisais une overdose à l’extérieur du Viper Room », se souvient-elle. À l’époque, la chanteuse prend des drogues et boit beaucoup. Une situation dramatique surtout qu’elle doit également s’occuper de sa fille Frances Bean. Finalement, en 2003, elle perd la garde de sa fille.

C’est alors que Johnny Depp a commencé à veiller sur Frances. Pour son 13ème anniversaire, l’acteur lui écrit une lettre : « Quand je me droguais et que Frances était avec les services sociaux, Johnny lui a écrit une lettre de quatre pages qu’elle ne m’a jamais montrée ». Courtney Love détaille également que l’acteur a eu d’autres attentions envers sa fille. « Il a ensuite envoyé des limousines à son école sans rien demander pour qu’elle et ses copines aillent voir « Pirates des Caraïbes ». Il l’a fait de nombreuses fois et il lui réservait même un siège avec son nom lors des avant-premières ». Frances a d’ailleurs beaucoup bénéficié de ces sorties. Courtney Love rapporte : « Vous savez, un jour, elle m’a dit : « Maman, il m’a sauvée la vie » ».