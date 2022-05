L’exemple britannique

Outre-Manche, comme dans le monde entier, l’événement s’inscrit comme l’un des plus attendus de l’année. Le week-end du 3 au 5 juin prochains, la Famille royale britannique et toute une nation serreront les rangs derrière la reine Elizabeth II pour fêter avec faste la cheffe d’État la plus célèbre de la planète, glorifiée, mythifiée de son vivant. Nous reviendrons d’ailleurs largement sur cet événement dans une prochaine édition. Âgée de 96 ans, la souveraine célébrera ce week-end-là son Jubilé de Platine, soit 70 années de règne. Sept décennies à veiller au bonheur de ses sujets, mais aussi à préserver autant que possible l’intégrité des multiples royaumes, territoires et prérogatives d’un clan qui détint jadis l’empire le plus puissant qui soit sur cette Terre.