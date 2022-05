Tom Cruise se livre: «À quatre ans, je savais déjà que je voulais faire du cinéma»

Trente-six ans après, « Top Gun » est de retour. Et le sourire plus blanc que blanc de Tom Cruise accompagne forcément ce come-back ! Certes, l’acteur est décrié pour son soutien à la scientologie et ses excès de mégalomanie. Mais à l’écouter parler de son amour presque obsessionnel pour le langage cinématographique, on comprend vite pourquoi il reste le roi incontesté du grand spectacle.

Vous êtes connu pour votre grande cinéphilie. Comment a-t-elle évolué au cours de votre carrière ?