Des Belges ont trouvé le remède contre le Covid

De prime abord, on a l’impression de se trouver dans un film de science-fiction au moment où le chef de mission annonce : « Ça y est : on a réussi à bloquer les capteurs de spike ! » Mais on est en plein dans la réalité : une équipe belge, menée par David Alsteens, chercheur à l’Institut des sciences et technologies biomoléculaires de l’UCLouvain, vient de publier le fruit de ses recherches dans « Nature Communications ». Et il s’agit d’une première mondiale ! Grâce à leur compréhension des mécanismes précis qu’utilisent les virus pour infecter les cellules, ces chercheurs sont sur la voie pour développer, dans les mois qui viennent, un antiviral empêchant leur infection par le coronavirus. Celui-ci serait administré aux patients, dès les premiers symptômes, en cas d’infection ou de contact à risque, via un spray nasal aussi simple qu’efficace. On croit rêver.