Ducati DesertX: la terre pour objectif

Ducati met un pied dans le segment du tout-terrain avec un trail comme on l’entendait dans les années 90. Et cela fait irrémédiablement couler beaucoup d’encre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec cette moto, Ducati a répondu aux appels de son département marketing qui considérait un segment très actif où la marque de Borgo Panigale brillait par son absence. Mais au lieu de commercialiser un produit dérivé de la gamme existante, Ducati propose une moto unique dont l’image parle autant aux nostalgiques des rallyes africains qu’aux motards, plus cartésiens, qui veulent un produit performant et super polyvalent mais sans chichis. Le look de cette moto est une réussite, tant par sa couleur sobre que par son style néoclassique. Les phares ronds, puissants et efficaces, montrent, à eux seuls, que le style des années 90 peut être associé à la modernité actuelle, sans en compromettre la fonctionnalité.