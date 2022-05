BMW M: 50 ans déjà!

La division M de BMW fêtera son cinquantième anniversaire le 24 mai prochain et pour marquer le coup, la marque lancera la très attendue M4 CSL, version la plus puissante, la plus rapide et la plus légère de la M4. Elle pourrait développer 550 ch, soit 40 ch de plus que la M4 Competition. Et ce n’est pas tout. Si on en croit le site BMW Blog, un hommage pourrait être rendu à la 3.0 CSL (photo) des années 70 sous la forme d’une petite série (50 exemplaires) d’un modèle rappelant le concept-car 3.0 CSL Hommage présenté en 2015. Le prix de ce modèle spécial de 600 ch, basé sur la M4 CSL, tournerait aux alentours des 600.000 à 700.000 €.