Les plants à repiquer (vidéo)

Au jardin

– Certains bulbes de printemps ont terminé leur floraison : couper les fleurs fanées et attendre que le feuillage soit complètement jauni pour le couper. Les bulbes vont maintenant entrer en repos jusqu’à l’année prochaine. Les iris, narcisses, muscaris peuvent rester en place, de même que les tulipes et jacinthes : pour que ces deux derniers refleurissent mieux l’an prochain, vous pouvez aussi les sortir de terre et les placer jusqu’à l’automne dans un endroit sec, aéré et frais, dans une boîte à chaussures par exemple. Vous les replanterez en automne.

– Surveiller les arrosages des arbres et arbustes plantés avant l’hiver, c’est indispensable pour leur croissance. Pour un arrosage efficace : désherber le pied du végétal sur une belle circonférence, griffer la surface pour une bonne pénétration de l’eau ; pailler avec des cartons et recouvrir de tonte de pelouse (fraîche : pas plus de 2-3 cm ; séchée : soyez généreux). Déverser doucement un arrosoir de 10 l, pas moins.