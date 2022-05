À la télé ce soir: « L'échelle de Jacob » ou « Grey's Anatomy »

La situation est de plus en plus tendue au Grey Sloan Memorial, en raison de la pénurie de médecins, qui pèse sur tout le personnel. Meredith a du mal à se déconnecter de son travail, alors qu'elle passe sa journée à la maison, avec Zola qui est malade. L'hôpital reçoit un visiteur inattendu...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Jurassic World », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Colin Trevorrow (2015)

La « dinomania » de retour dans un spectaculaire « revival » quasiment calqué sur l’original mais au cœur d’un récit davantage ancré dans le genre catastrophe avec d’impressionnantes images de foule. Du tout grand spectacle en présence de Chris Pratt, Vincent d’Onofrio, Omar Sy, Irfan Khan et surtout la dynamique Bryce Dallas Howard – ex-égérie de M. Night Shyamalan et Lars von Trier – qui crève l’écran à elle seule et sans jamais quitter ses escarpins. Une bien élégante prouesse.

« L’échelle de Jacob », à 20h40 sur La Trois - Trois étoiles

d’Adrian Lyne (1990)

Boudé par le public à sa sortie, et réhabilité auprès des cinéphiles depuis, ce récit kafkaïen à « final twist » était sans doute trop précurseur. Il n’empêche : son climat gore convient plutôt bien dès l’instant où on y dénonce l’utilisation d’un hallucinogène expérimental lors de la guerre du Vietnam. Confronté à tous les démons, c’est le pauvre Tim Robbins qui en voit de toutes les couleurs. Et comme lui, il faut s’accrocher jusqu’au bout !

« Cinquante nuances plus sombres », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de James Foley (2017)

Une fois admise la sobriété relativement décevante du premier volet – précédé il est vrai d’une réputation beaucoup trop tapageuse –, on constate que c’est encore plus soft sur le plan érotique, mais qu’à l’inverse, ça décolle enfin un peu question intrigue. Mieux : comme ça se termine sur la promesse d’une double vengeance imminente, on a presque envie d’attendre avec une certaine impatience la rediffusion des « Cinquante nuances plus claires » qui ont fermé la trilogie.

« Envole-moi » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 - Deux étoiles

de Christophe Barratier (2021)

Déjà remarqué par quelques seconds rôles, Victor Belmondo, le petit-fils, s’exprime cette fois en tête d’affiche et avec beaucoup de présence dans ce feel good movie où il vient en aide à un jeune ado atteint d’une maladie rare. Comme toujours avec l’auteur des « Choristes », l’émotion est présente d’un bout à l’autre.

« La loi du marché », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de Stéphane Brizé (2015)