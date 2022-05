Billie Eilish: vivre avec le syndrome de Gilles de la Tourette est «épuisant» (vidéo)

Billie Eilish, invitée dans l’émission de David Letterman s’est confiée sur sa carrière en tant que chanteuse, mais aussi son quotidien rythmé par la maladie : le syndrome de Gilles de la Tourette. Cette malade qui touche une personne sur 200, est un véritable calvaire pour les personnes qui en sont atteintes.

La jeune femme a révélé avoir du mal à cacher ses tics involontaires et brefs. « La plupart les gens rient en pensant que j’essaie d’être drôle. Cette réaction m’offense toujours beaucoup et, souvent, ils regardent autour d’eux en faisant mine de ne pas comprendre, et c’est à ce moment-là que je leur dis « J’ai la Tourette » », confie-t-elle à l’animateur américain.