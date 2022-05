À la télé ce soir: «Spider-Man: Homecoming» ou «Couple royaux: la nouvelle génération»

« Spider-Man : Homecoming », à 20h30 sur RTL-TVI

À la suite de sa participation à l'affrontement entre Iron Man et Captain America, Peter Parker, un jeune lycéen fréquentant le lycée de Midtown, continue à se servir de ses pouvoirs sous le masque de Spider-Man pour lutter contre la criminalité qui ronge la ville de New York, tout en essayant de trouver un équilibre entre sa vie de lycéen, son amour secret pour Liz Allen, son ami Ned Leeds et sa carrière de super-héros masqué. Mais avec la venue d'un nouveau super-vilain nommé le Vautour, équipé d'un exosquelette créé à partir de technologie Chitauri, Peter devra faire ses preuves en affrontant ce dernier pour prouver à Tony Stark qu'il peut être un membre des Avengers.

« Couples royaux, la nouvelle génération », à 23h25 sur Arte

Bien que Charles et Camilla soient encore en lice, le prince William et son épouse Kate Middleton se préparent d'ores et déjà à monter sur le trône. Avec brio et crédibilité, ils incarnent une vision plus moderne de la royauté, renvoyant aux Britanniques l'image d'une famille jeune à laquelle il est facile de s'identifier. En Espagne, le roi Philippe IV avait affirmé en 2014 que la Couronne devait impérativement se rapprocher des citoyens afin de regagner leur estime et leur confiance. Depuis, le souverain et la reine consort Letizia d'Espagne s'attellent à cette mission d'arrache-pied.