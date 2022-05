Un jeune acteur belge crève l’écran à Cannes dans «Close»

Lukas Dhont revient à Cannes avec le film « Close ». Quatre ans après la sortie de « Girl » qui retraçait le quotidien d’une adolescente transgenre passionnée de danse, le réalisateur belge est de retour avec un drame à hauteur d’enfant.

« Close » suit l’histoire de deux jeunes garçons, Léo (Eden Dambrine) et Rémi (Gustav de Waele), lié par une grande amitié. Le film les suit pendant leur enfance insouciante jusqu’à l’entrée au collège. Les deux copains vont faire face aux regards de leurs camarades ; un regard de jugement sur cette amitié perçue comme trop fusionnelle. L’un va tenter de se détacher et chercher à intégrer les codes masculins, tandis que l’autre veut rester proche de son ami.