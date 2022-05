Ellen DeGeneres fait ses adieux en larmes après 19 ans d’antenne (vidéo)

À 64 ans, l’animatrice tire sa révérence. Après 19 saisons, Ellen DeGeneres rend l’antenne de son talk-show éponyme. Depuis 2003, elle a réalisé plus de 3.000 épisodes face à une audience de plus en plus grande. Les invités exceptionnels se sont succédés sur son plateau. Émue au moment de remercier son équipe, l’animatrice et coproductrice déclare : « Cette émission est la plus belle expérience de toute ma vie ».

Pour boucler la boucle, Ellen DeGeneres a invité la première personnalité qui était venue sur son plateau, Jennifer Aniston. Deux chanteuses étaient également présentes, Billie Eillish et Pink.