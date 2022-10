À la télé ce soir: «Hors normes» ou «Taxi» (vidéos)

Après avoir été pendant six ans le livreur en scooter le plus rapide de Marseille, Daniel est aujourd’hui chauffeur de taxi. Passionné de courses automobiles, il a transformé son véhicule en bolide, qu’il conduit comme un fou. Sa première cliente s’avère être la mère d’un inspecteur de police…

Depuis vingt ans, Bruno et Malik s’occupent de jeunes autistes. Au sein de leurs associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Mais, à force d’accueillir des arrivants, Bruno et Malik s’attirent les foudres des autorités…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Colorado », à 23H10 sur C8 – trois étoiles

de Sergio Sollima (1966)

Le premier western de celui qu’on surnommait « le troisième Sergio », en référence aux deux autres natifs de Rome, Leone et Corbucci. On y retrouve un Lee Van Cleef tout juste sorti du personnage de Sentenza alias « la Brute », sauf que cette fois, il se range du côté du « Bon », incarné par Tomás Milián, sympathique acteur cubain à la carrière pléthorique jusqu’à son décès en 2017 à 84 ans. Un script original, proche de l’enquête policière et, bien sûr, une BO signée Ennio Morricone.

« Happiness Therapy », à 20H15 sur PLUG RTL – deux étoiles

de David O. Russell (2012)

Hormis les cabotinages de Robert De Niro et une longueur excessive, voici un drame intense et surtout original sur le thème de la réinsertion, doublé d’une fable sur la bonne vieille règle mathématique exigeant de deux négations qu’elles se détruisent. Face à Bradley Cooper en gros fonceur, Jennifer Lawrence (« The Hunger Games », « X-Men ») est particulièrement émouvante.

« Taxi 2 », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Gérard Krawczyk (2000)

Toujours scénarisé et produit par Luc Besson, ce deuxième volet des aventures du chauffard Samy Naceri au volant de sa Peugeot 406 « surboostée » est du même tonneau que le premier : action et humour en excès de vitesse permanent. On s’amuse toujours autant, tout en regrettant que la sculpturale Emma Sjöberg n’ait pas fait carrière en dehors de la saga. Ce Besson et ses sacrées chasses gardées…

« La caravane de feu », à 21H15 sur C8 – deux étoiles

de Burt Kennedy (1967)